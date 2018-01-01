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Здравствуйте, друзья! Меня зовут Егор, а мужчина на фотографии мой отец, Вячеслав. Рады видеть тебя на сайте!
Мы с отцом занимаемся продажей дымогенераторов. За 2018 год моим отцом были разработаны, протестированы и произведены три модели дымогенераторов. В результате тестирования остановились на одной модели, наиболее удачной.
Что получает мужчина пользуясь дымогенератором? Первое время - вкусную еду, но уже скоро это превращается в хобби от которого невозможно оторваться. В результате ты получаешь: - частые встречи с друзьями - душевные разговоры - восхищенный взгляд любимой женщины
ОБЗОР ДЫМОГЕНЕРАТОРА
Разбухнет ли крышка в процессе работы? Можно будет ее потом снять? Ответ: Нет, не разбухнет. Снять можно. Дым, когда работает компрессор, не выходит через крышку. В камере сгорания происходит тление, соответственно там тепло. Конденсат скапливается в холодильнике и до крышки не доходит. Крышку можно заказать дополнительно.
Подскажите, как происходит предоплата? Ответ: Оплата происходит по банковской карте, через сервис Яндекс.Деньги.
Сколько засыпается щепы? Время работы дымогенератора на полной заправке? Чем покрашен?? Ответ: Около 5 литров. Щепа засыпается доверху, чтобы закрывалась крышка. Дымит 8 -12 часов (зависит от щепы). Дымогенератор покрашен жаропрочной краской до 900 градусов.
Как чистить дымогенератор? Ответ: Снимается подставка, крышка, перфорированная пластина, получается полая труба, которую легко мыть и чистить. Холодильник промывается проточной, горячей водой через отверстие выхода дыма и крана для слива конденсата и смол.
Подскажите стоимость вашего дымогенератора? Ответ: Дымогенератор с отдельной камерой охлаждения, для более холодного дыма, всегда в наличии. Стоимость в полной компликтации 3600
Сколько стоит с доставкой? Ответ: Доставка индивидуально для каждого города, после оформления заявки, мы вам перезвоним сообщим стоимость достакви в ваш город.
Зачем нужен лист с просечкой? Ответ: Он выполняет две функции: 1. Служит колосником 2. Отделяет щепу от стенки с отверстиями для прохода дыма в холодильник, также он просто снимается, что позволяет легко чистить камеру сгорания.
Хотел узнать про сетку, она безвредная для здоровья? Какая толщина, надолго её хватит? Ответ: Лист просечка из черного металла 2 мм, оцинковку нигде не использую. Несколько раз коптил, помыл, опять как новая. Не видно чтобы ее повело или пропалило.
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ВОПРОС- ОТВЕТ
Владимир, Люберцы
Спасибо за дымогенератор, пришел за 4 дня, в комплекте все было как и написано на сайте. Пользовался два раза щепы хватает на 9 часов.
Получил дымогенератор, все отлично как и обещали, сначала беспокоился из за того что сделал предоплату, ну позже начал отслеживать посылку по трек номеру и беспокоится стал меньше, в итоге все получил как и полагается. Спасибо.
Дымогенератор получил, все устраивает, в комплекте было: пакет щепы, компрессор, деревянная крышка и перфорированная пластина. Чистить удобно, дым холодный, Спасибо.
Забрал дымогенератор, все отлично комплект полный, выбрал оплату наложенным платежом, пришел в СДЭК с паспортом, оплатил и забрал, спасибо за качество.