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ДЫМОГЕНЕРАТОР
ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ

дымогенератор купить
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Здравствуйте, друзья!
Меня зовут Егор, а мужчина на фотографии мой отец, Вячеслав.
Рады видеть тебя на сайте!
Мы с отцом занимаемся продажей дымогенераторов.
За 2018 год моим отцом были разработаны, протестированы и произведены три модели дымогенераторов. В результате тестирования остановились на одной модели, наиболее удачной.
Что получает мужчина пользуясь дымогенератором?
Первое время - вкусную еду, но уже скоро это превращается в хобби от которого невозможно оторваться.
В результате ты получаешь:
- частые встречи с друзьями
- душевные разговоры
- восхищенный взгляд любимой женщины


ОБЗОР ДЫМОГЕНЕРАТОРА

Разбухнет ли крышка в процессе работы? Можно будет ее потом снять?
Ответ:
Нет, не разбухнет. Снять можно. Дым, когда работает компрессор, не выходит через крышку. В камере сгорания происходит тление, соответственно там тепло. Конденсат скапливается в холодильнике и до крышки не доходит. Крышку можно заказать дополнительно.
Подскажите, как происходит предоплата?
Ответ:
Оплата происходит по банковской карте, через сервис Яндекс.Деньги.

Сколько засыпается щепы? Время работы дымогенератора на полной заправке? Чем покрашен??
Ответ:
Около 5 литров. Щепа засыпается доверху, чтобы закрывалась крышка. Дымит 8 -12 часов (зависит от щепы). Дымогенератор покрашен жаропрочной краской до 900 градусов.

Как чистить дымогенератор?
Ответ:
Снимается подставка, крышка, перфорированная пластина, получается полая труба, которую легко мыть и чистить. Холодильник промывается проточной, горячей водой через отверстие выхода дыма и крана для слива конденсата и смол.
Подскажите стоимость вашего дымогенератора?
Ответ:
Дымогенератор с отдельной камерой охлаждения, для более холодного дыма, всегда в наличии. Стоимость в полной компликтации 3600
Сколько стоит с доставкой?
Ответ:
Доставка индивидуально для каждого города, после оформления заявки, мы вам перезвоним сообщим стоимость достакви в ваш город.
Зачем нужен лист с просечкой?
Ответ:
Он выполняет две функции:
1. Служит колосником
2. Отделяет щепу от стенки с отверстиями для прохода дыма в холодильник, также он просто снимается, что позволяет легко чистить камеру сгорания.
Хотел узнать про сетку, она безвредная для здоровья? Какая толщина, надолго её хватит?
Ответ:
Лист просечка из черного металла 2 мм, оцинковку нигде не использую. Несколько раз коптил, помыл, опять как новая. Не видно чтобы ее повело или пропалило.
Если вы не нашли вопрос который вам важен, можете заказать звонок.

ВОПРОС- ОТВЕТ

Владимир, Люберцы
Спасибо за дымогенератор, пришел за 4 дня, в комплекте все было как и написано на сайте. Пользовался два раза щепы хватает на 9 часов.

Получил дымогенератор, все отлично как и обещали, сначала беспокоился из за того что сделал предоплату, ну позже начал отслеживать посылку по трек номеру и беспокоится стал меньше, в итоге все получил как и полагается. Спасибо.

Дымогенератор получил, все устраивает, в комплекте было: пакет щепы, компрессор, деревянная крышка и перфорированная пластина. Чистить удобно, дым холодный, Спасибо.
Забрал дымогенератор, все отлично комплект полный, выбрал оплату наложенным платежом, пришел в СДЭК с паспортом, оплатил и забрал, спасибо за качество.
Сергей, Омск
Андрей, Новосибирск
Игорь, Волгоград

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ

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Приблизительные расценки доставки по регионам
исходя из опыта наших отправлений

ДОСТАВКА И ОПЛАТА

Это основные компании с кем мы работаем, возможна доставка и другими компаниями.
Регион получателя:
СДЭК:
Почта России:
Москва
600 руб.
850 руб.
Санкт- Петербург
600 руб.
850 руб.
Новосибирск
850 руб.
1100 руб.
Екатеринбург
750 руб.
1100 руб.
Нижний Новгород
600 руб.
900 руб.
Казань
600 руб.
900 руб.
Челябинск
700 руб.
1200 руб.
Омск
970 руб.
1200 руб.
Самара
600 руб.
850 руб.
Ростов-на- Дону
600 руб.
850 руб.

Способ отправки и стоимость доставки оговаривается и просчитывается индивидуально с каждым заказчиком.

Что бы узнать стоимость доставки Почты России, свяжитесь с консультантом
(в небольшие населенные пункты, доставка Почтой Росси дешевле)

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Дымогенератор с увеличенным холодильником
и отстойником конденсата и смол

Увеличенная камера охлаждения
Отстойник конденсата и смол со сливным краном
Съемная перфорированная пластина служит колосником и отделяет щепу от отверстия выхода дыма в холодильник
Легко чистится
Жаропрочная краска до 1000 градусов
Время горения щепы одной загрузки 8-12 часов
Прост и надежен в эксплуатации
Купить
Высота 530/180/100 мм, стенка 3 мм, вес 8 кг
Доставка в любой регион
Полностью разборная конструкция
В комплекте с дымогенератором вы получаете: Перфорированную пластину - 1шт., Деревянную крышку - 1шт, Компрессор - 1шт., Щепу - 1шт.
Перфорированная пластина
Деревянная
крышка
Компрессор для дымогенератора
Щепа для
сгорания

ДЫМОГЕНЕРАТОР

Цена без предоплаты : 4000
Цена по предоплате:
3 600 руб.
дымогенератор купить

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email: barkov.delo@yandex.ru
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