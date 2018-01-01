Разбухнет ли крышка в процессе работы? Можно будет ее потом снять?

Ответ:

Нет, не разбухнет. Снять можно. Дым, когда работает компрессор, не выходит через крышку. В камере сгорания происходит тление, соответственно там тепло. Конденсат скапливается в холодильнике и до крышки не доходит. Крышку можно заказать дополнительно.

Подскажите, как происходит предоплата?

Ответ:

Оплата происходит по банковской карте, через сервис Яндекс.Деньги.



Сколько засыпается щепы? Время работы дымогенератора на полной заправке? Чем покрашен??

Ответ:

Около 5 литров. Щепа засыпается доверху, чтобы закрывалась крышка. Дымит 8 -12 часов (зависит от щепы). Дымогенератор покрашен жаропрочной краской до 900 градусов.



Как чистить дымогенератор?

Ответ:

Снимается подставка, крышка, перфорированная пластина, получается полая труба, которую легко мыть и чистить. Холодильник промывается проточной, горячей водой через отверстие выхода дыма и крана для слива конденсата и смол.

Подскажите стоимость вашего дымогенератора?

Ответ:

Дымогенератор с отдельной камерой охлаждения, для более холодного дыма, всегда в наличии. Стоимость в полной компликтации 3600

Сколько стоит с доставкой?

Ответ:

Доставка индивидуально для каждого города, после оформления заявки, мы вам перезвоним сообщим стоимость достакви в ваш город.

Зачем нужен лист с просечкой?

Ответ:

Он выполняет две функции:

1. Служит колосником

2. Отделяет щепу от стенки с отверстиями для прохода дыма в холодильник, также он просто снимается, что позволяет легко чистить камеру сгорания.

Хотел узнать про сетку, она безвредная для здоровья? Какая толщина, надолго её хватит?

Ответ:

Лист просечка из черного металла 2 мм, оцинковку нигде не использую. Несколько раз коптил, помыл, опять как новая. Не видно чтобы ее повело или пропалило.



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